Xcel Energy va céder ses activités de gaz et d'électricité dans le Michigan à SEMCO et UPPCO

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Xcel Energy XEL.O a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue de céder ses activités dans le secteur du gaz naturel dans le Michigan à SEMCO ENERGY Gas Company et ses activités dans le secteur de l'électricité à Upper Peninsula Power Company.

Cette transaction intervient alors que les entreprises de services publics se concentrent de plus en plus sur leurs territoires de service principaux et sur des investissements à long terme dans les infrastructures, dans un contexte de hausse de la demande énergétique.

Voici plus de détails:

* Les quelque 6 000 clients de Xcel dans le secteur du gaz naturel seront desservis par SEMCO, tandis que les quelque 9 000 clients du secteur de l'électricité seront desservis par UPPCO, sous réserve des autorisations réglementaires

* Ces clients sont situés dans les comtés de Gogebic et d’Ontonagon, dans la péninsule supérieure du Michigan, a précisé Xcel

* Cette transaction vise à confier les clients à des services publics qui se consacrent spécifiquement à la desserte du Michigan et de la péninsule supérieure sur le long terme, a ajouté Xcel

* Les entreprises ont précisé qu’il n’y aurait aucun changement immédiat concernant la facturation, les tarifs ou les procédures de service client

* SEMCO dessert plus de 325 000 clients du gaz naturel dans tout le Michigan, tandis qu’UPPCO est le plus grand fournisseur d’électricité de la péninsule supérieure et dessert environ 52 000 clients

* Les entreprises prévoient que la transaction sera finalisée en 2027