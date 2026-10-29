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Xcel Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 11:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 octobre - ** L'action du groupe de services publics Xcel Energy XEL.O progresse de 4,3% à 80,54 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à un meilleur retour sur investissement dans les infrastructures électriques, partiellement compensé par une hausse des coûts de financement

** XEL a publié ses premières prévisions de résultats pour 2027, tablant sur un bénéfice ajusté compris entre 4,48 et 4,62 dollars par action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 1,52 dollar par action, contre des estimations de 1,38 dollar par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affine ses prévisions de bénéfice par action récurrent pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 4,10 et 4,16 dollars

** À la clôture d'hier, XEL affichait une hausse de 4,5% depuis le début de l'année

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