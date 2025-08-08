Xcel Brands Inc devrait afficher une perte de 23 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Xcel Brands Inc XELB.OQ XELB.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait annoncer une baisse de 23,9% de ses revenus à 2,249 millions de dollars contre 2,95 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Xcel Brands Inc est une perte de 23 cents par action.

* La seule note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Xcel Brands Inc est de 12,00 $, soit environ 90,6 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,13 $

