Xbox va augmenter le prix de ses consoles dans le monde entier à partir du mois d'août

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MSFT.O , la division Xbox de Microsoft, augmente le prix de ses consoles de jeux jusqu’à 150 dollars à l’échelle mondiale, invoquant une crise mondiale des composants qui ne cesse de s’aggraver et qui a entraîné une flambée des coûts des dispositifs de stockage et de la mémoire dans l’ensemble du secteur de l’électronique grand public.

Des associations représentant les constructeurs automobiles, les détaillants, les entreprises d’électronique et d’autres secteurs avaient averti en début de mois que la demande croissante de puces mémoire pourrait entraîner des hausses de prix spectaculaires des biens de consommation aux États-Unis et perturber les chaînes d’approvisionnement.

À compter du 1er août, le prix des consoles Xbox augmentera de 100 dollars pour les modèles de 512 Go et de 150 dollars pour ceux de 1 To. Microsoft va également arrêter la commercialisation de son modèle de 2 To.

“Malheureusement, les prix du stockage et de la mémoire des consoles ont été multipliés par plus de 2,5 et nous prévoyons un nouveau doublement d’ici l’automne 2027,” a déclaré Xbox, ajoutant que la crise de la chaîne d’approvisionnement en matériel avait particulièrement durement touché le secteur du jeu vidéo.

Xbox a augmenté les prix de ses consoles à deux reprises l’année dernière, alors qu’elle était confrontée à des pressions sur les coûts liées aux droits de douane, à une forte concurrence et à des dépenses incertaines.

Son concurrent Sony 6758.T a augmenté les prix de ses consoles PlayStation 5 à compter du mois d’avril, après une hausse des prix en août de l’année dernière .

Apple AAPL.O , l’entreprise d’électronique grand public la plus valorisée au monde, a augmenté jeudi les prix de ses iPad et MacBook , expliquant qu’elle ne pouvait plus protéger ses clients de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage, alimentée par le développement des centres de données dans le secteur de l’IA.

Xbox prévoit d’importants licenciements le mois prochain ainsi que des réductions significatives de ses budgets marketing et autres, a rapporté Bloomberg News au début du mois.