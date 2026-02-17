 Aller au contenu principal
Xavier Daubignard nommé directeur général de Spie CityNetworks
information fournie par Zonebourse 17/02/2026 à 10:56

Spie annonce la nomination de Xavier Daubignard au poste de directeur général de Spie CityNetworks, nomination effective depuis le 1er février, tout en restant membre du comité de direction de Spie France.

Xavier Daubignard portera la stratégie et le développement de Spie CityNetworks autour de ses quatre expertises : les réseaux d'énergie, les réseaux numériques, les services à la cité et les transports & mobilité.

"Filiale de Spie France, Spie CityNetworks accompagne la transition énergétique et numérique des villes et des territoires avec des solutions qui renforcent leur attractivité et favorisent les nouveaux usages des citoyens", rappelle Spie.

Ingénieur de formation, après un début de carrière chez Cegelec, Xavier Daubignard a rejoint Spie en 2005, puis a occupé diverses fonctions de direction au sein du groupe de services multi-techniques, avant d'être nommé directeur général de Spie ICS en 2020.

