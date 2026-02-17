La diplomate Anne-Claire Legendre nommée à la tête de l'Institut du monde arabe

La diplomate ‌Anne-Claire Legendre, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du ​Nord et le Moyen-Orient, a été nommée mardi pour succéder à Jack Lang, démissionnaire, à la tête ​de l'Institut du monde arabe (IMA).

Son nom avait été proposé plus tôt ​par le ministre des ⁠Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le Quai d'Orsay étant ‌l'autorité de tutelle de l'IMA.

Le conseil d'administration de l'institution, composé de membres de la ​France et de ‌pays arabes, a entériné ce choix ⁠par un vote.

Anne-Claire Legendre devient ainsi la première femme à présider le conseil d'administration de l'IMA.

Agée de ⁠46 ans, ‌cette diplomate de carrière a été conseillère ⁠de Laurent Fabius, alors patron du Quai d'Orsay, ‌de 2013 à 2016, consule générale de ⁠France à New York de 2016 à ⁠2020, ambassadrice ‌de France au Koweït (2020-2021) puis porte-parole du ministère des ​Affaires étrangères pendant ‌un peu plus de deux ans avant d'intégrer le pôle diplomatique de ​l'Elysée.

Agé de 86 ans, Jack Lang a été contraint de quitter la présidence de ⁠l'IMA après la controverse suscitée par la publication de documents révélant sa relation avec le financier et criminel sexuel américain Jeffrey Epstein. Il dénonce des accusations infondées.

