xAI obtient l'autorisation de construire une centrale au gaz pour alimenter ses centres de données
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 20:42
Les autorités du Mississippi ont autorisé xAI, l'entreprise d'intelligence artificielle fondée par Elon Musk, à construire une centrale électrique alimentée au gaz naturel à Southaven afin d'alimenter ses centres de données situés à proximité. Le projet prévoit l'installation de 41 turbines. Le permis a été délivré par le Mississippi Department of Environmental Quality malgré les protestations de riverains et d'organisations environnementales, qui dénoncent les risques de pollution atmosphérique et sonore.
Le site se trouve près de Memphis, dans le Tennessee, où xAI exploite déjà deux centres de données, Colossus 1 et Colossus 2, dédiés à l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle. L'entreprise utilise depuis plusieurs mois plus d'une douzaine de turbines temporaires sur ce site, affirmant qu'aucun permis fédéral n'était nécessaire. Le projet s'inscrit dans la stratégie d'expansion de xAI, désormais intégrée à SpaceX après une fusion annoncée en février, dans un groupe valorisé à 1.250 milliards de dollars.
Plusieurs organisations, dont la NAACP et le Southern Environmental Law Center, contestent toutefois la décision et envisagent une action en justice. Elles estiment que le permis comporte des défauts importants et que les émissions polluantes, notamment les oxydes d'azote, le formaldéhyde et les particules fines, ont été sous-évaluées. Des habitants dénoncent également le bruit généré par les turbines et l'absence de consultations publiques, alors que la forte consommation énergétique des centres de données d'IA suscite déjà des inquiétudes sur ses impacts environnementaux.
