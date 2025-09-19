 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
xAI lève 10 milliards de dollars à une valorisation de 200 milliards de dollars, selon CNBC
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise d'IA xAI d'Elon Musk a levé 10 milliards de dollars à une valorisation de 200 milliards de dollars, a rapporté CNBC vendredi, citant des sources.

