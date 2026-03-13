xAI en crise interne : Elon Musk évoque une reconstruction complète
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 19:54
Moins de six semaines après la fusion entre SpaceX et xAI dans une opération valorisée à 1 250 milliards de dollars, Elon Musk a admis que la start-up d'intelligence artificielle devait être "rebâtie depuis ses fondations". L'entrepreneur s'est exprimé sur le réseau social X après une série de départs parmi les cofondateurs de l'entreprise, notamment Zihang Dai et Guodong Zhang. Ces départs font suite à ceux de Jimmy Ba, Tony Wu et Toby Pohlen au cours des derniers mois. Sur les membres fondateurs présents lors de la création de xAI en 2023, seuls deux restent aujourd'hui aux côtés de Musk.
Cette instabilité intervient alors que SpaceX prépare une introduction en Bourse potentiellement historique. Lors de la fusion annoncée récemment, SpaceX était valorisée à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards. Parallèlement, l'entreprise recrute de nouveaux ingénieurs, notamment Andrew Milich et Jason Ginsberg issus de la start-up Cursor, tout en procédant à des suppressions de postes après avoir constaté les avancées rapides des outils de programmation développés par OpenAI et Anthropic. Elon Musk a également reconnu que certains candidats talentueux avaient été écartés lors des recrutements et a indiqué revoir les anciens dossiers pour reprendre contact avec eux.
xAI fait également face à plusieurs controverses liées à son chatbot et générateur d'images Grok, accusé d'avoir permis la création d'images sexuelles non consenties à partir de photos réelles. Malgré ces polémiques, l'entreprise a obtenu des contrats avec des agences du gouvernement américain et poursuit ses investissements dans des infrastructures énergétiques et de données, notamment autour de Memphis. Tesla collabore étroitement avec xAI en intégrant Grok dans ses véhicules et en fournissant des systèmes de stockage d'énergie destinés à alimenter les centres de données de la société.
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