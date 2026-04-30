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X-FAB Silicon Foundries pénalisé par l'automobile, mais soutenu par ses technologies de croissance
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:28

Le fondeur de semi-conducteurs a publié des résultats en baisse au premier semestre de son exercice comptable, pénalisés par la faiblesse du marché automobile. Mais X-FAB continue de bénéficier de la montée en puissance des technologies liées à l'électrification, aux centres de données et aux applications industrielles avancées.

Dans un communiqué publié jeudi, X-FAB Silicon Foundries a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 195,6 MUSD, en recul de 4% sur un an, tandis que sa marge EBITDA est tombée à 17,5%, contre 24% un an plus tôt.

Le groupe reste pénalisé par la faiblesse du marché automobile, marqué par des ajustements de stocks chez les clients et une visibilité toujours réduite à court terme. Ce segment, historiquement central pour le groupe, a vu ses revenus reculer de 10% sur un an.

Malgré ce contexte difficile, le fondeur belge estime que les tendances de fond restent favorables. X-FAB profite de la demande croissante pour les semi-conducteurs de puissance utilisés dans les véhicules électriques, les infrastructures énergétiques et les centres de données liés à l'IA.

Les activités les plus technologiques du groupe affichent une croissance soutenue. Les revenus liés au carbure de silicium (SiC) et au nitrure de gallium (GaN) ont bondi de plus de 150% sur le trimestre, tandis que l'activité microsystèmes et photonique a atteint un niveau record de 33,7 MUSD ( 42%).

Pour le 2e trimestre, X-FAB vise un chiffre d'affaires compris entre 190 et 200 MUSD et anticipe une reprise progressive de l'activité automobile.

Le titre - coté à la Bourse de Paris - cédait 4,8% jeudi dans les premiers échanges suite à ces annonces.

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X-FAB SILICON
6,290 EUR Euronext Paris -8,64%
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