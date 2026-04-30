X-FAB Silicon Foundries pénalisé par l'automobile, mais soutenu par ses technologies de croissance
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 09:28
Dans un communiqué publié jeudi, X-FAB Silicon Foundries a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 195,6 MUSD, en recul de 4% sur un an, tandis que sa marge EBITDA est tombée à 17,5%, contre 24% un an plus tôt.
Le groupe reste pénalisé par la faiblesse du marché automobile, marqué par des ajustements de stocks chez les clients et une visibilité toujours réduite à court terme. Ce segment, historiquement central pour le groupe, a vu ses revenus reculer de 10% sur un an.
Malgré ce contexte difficile, le fondeur belge estime que les tendances de fond restent favorables. X-FAB profite de la demande croissante pour les semi-conducteurs de puissance utilisés dans les véhicules électriques, les infrastructures énergétiques et les centres de données liés à l'IA.
Les activités les plus technologiques du groupe affichent une croissance soutenue. Les revenus liés au carbure de silicium (SiC) et au nitrure de gallium (GaN) ont bondi de plus de 150% sur le trimestre, tandis que l'activité microsystèmes et photonique a atteint un niveau record de 33,7 MUSD ( 42%).
Pour le 2e trimestre, X-FAB vise un chiffre d'affaires compris entre 190 et 200 MUSD et anticipe une reprise progressive de l'activité automobile.
Le titre - coté à la Bourse de Paris - cédait 4,8% jeudi dans les premiers échanges suite à ces annonces.
Valeurs associées
|6,290 EUR
|Euronext Paris
|-8,64%
A lire aussi
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: - L'Iran ira bien à la coupe du monde aux Etats-Unis Le président de la Fifa Gianni Infantino a réaffirmé jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait ... Lire la suite
-
Une lourde peine de prison -- entre douze et quatorze ans -- a été requise jeudi contre Mickaël Ettori, décrit comme un pilier de la bande corse du Petit Bar, et accusé d'avoir été un "pont" entre la "criminalité organisée" et "la finance en col blanc." Devant ... Lire la suite
-
Des Iraniens qui font du pédalo, boivent des cocktails dans des bars fréquentés: Téhéran retrouve un semblant de vie normale depuis le fragile cessez-le-feu mais ces petits plaisirs sont devenus un luxe. Sur des vidéos tournées par l'AFP, de nombreux jeunes flânaient ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer