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X-FAB Silicon en ligne avec ses fourchettes cibles au 3e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 07:23

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X-FAB Silicon Foundries publie un résultat net de -2,82 MEUR au titre du 3e trimestre 2024, contre 16,58 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA de 37,5 MUSD, soit une marge de 19,3%. Hors impact des revenus constatés à l'avancement, celle-ci aurait atteint 18,6%, dans la fourchette de prévisions annoncée de 17% à 20%.

Le groupe belge de fonderie pour les semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires trimestriel baisser de 15% à 194,4 MUSD. En excluant l'impact des revenus constatés à l'avancement, il s'est contracté de 12% à 200,7 MUSD, dans la fourchette prévisionnelle de 195 à 205 MUSD.

Les prises de commandes ont néanmoins grimpé de 38% à 224,7 MUSD, leur niveau le plus élevé depuis deux ans, portant le ratio commandes sur chiffre d'affaires à 1,12. Le carnet de commandes s'établissait à 313,6 MUSD à la fin du trimestre.

"Le taux d'utilisation des capacités de nos usines augmente. Cela conforte notre confiance dans la reprise progressive de l'ensemble de nos activités clés", ajoute son directeur général, Damien Macq. "Dans le même temps, nous continuons de diversifier les opportunités de croissance."

Pour les trois derniers mois de l'année, X-FAB estime que son chiffre d'affaires devrait s'établir dans une fourchette allant de 205 à 215 MUSD, avec une marge d'EBITDA comprise entre 19% et 22%.

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X-FAB SILICON
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