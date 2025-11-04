X-Fab poursuit sa chute, Deutsche Bank n'est plus à l'achat
A 11h00, l'action perd 4,8% après avoir déjà cédé 4,5% hier et plus de 15% vendredi, portant son repli à environ 23% en moins de trois séances.
Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank souligne que les nouvelles commandes du spécialiste des semi-conducteurs ont chuté de 25% en glissement annuel au troisième trimestre et de 29% sur les 12 derniers mois, laissant entrevoir un un redémarrage plus faible que prévu pour 2026.
Le principal frein provient du secteur automobile, qui représente une grande part des commandes perdues, fait remarquer le bureau d'études, qui souligne que les premiers signes de redressement du segment industriel ne l'empêchent pas de revoir en baisse à 2% sa prévision de croissance des ventes pour l'exercice 2026, contre +8% précédemment.
A ces difficultés s'ajoutent les incertitudes liées au changement de direction général et à celles ayant trait à l'absence de production sur wafers 300 mm, poursuit l'analyste, qui dégrade en conséquence sa recommandation sur le titre de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 7,5 à six euros.
Vendredi dernier, les analystes de la banque belge KBC avaient déjà abaissé leur conseil de 'accumuler' à 'conserver', invoquant des prises de commandes décevantes mais aussi des incertitudes économiques au sens large.
Pour mémoire, le directeur général (CEO) actuel Rudi De Winter est appelé à quitter ses fonctions le 6 février 2026, date à laquelle il sera remplacé par Damien Macq, qui a rejoint X-Fab en avril 2023 en tant que directeur opérationnel (COO).
