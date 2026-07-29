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X et la Fédération mondiale des annonceurs règlent leur litige concernant le GARM
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 17:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SPCX.O X de SpaceX et la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) ont annoncé mercredi avoir réglé à l'amiable un litige concernant un boycott présumé des annonceurs à l'encontre de la plateforme de réseaux sociaux, lié à l'ancienne Alliance mondiale pour des médias responsables (GARM).

Cette décision marque un nouveau départ dans les relations entre la plateforme de réseaux sociaux d’Elon Musk et l’organisme professionnel de la publicité.

Cette annonce fait suite à une décision rendue en mars par une juge américaine, qui a rejeté la poursuite antitrust intentée par X contre la WFA et plusieurs grandes entreprises, notamment Mars, CVS Health CVS.N et Colgate-Palmolive CL.N , accusées d’avoir orchestré un boycott illégal de la plateforme.

La juge fédérale de district Jane Boyle, à Dallas, a estimé que X n’avait pas démontré avoir subi un préjudice au regard de la législation fédérale sur la concurrence.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, avait intenté cette action en justice en 2024, alléguant que les annonceurs, agissant dans le cadre de l’initiative GARM de la WFA, avaient collectivement privé la plateforme de milliards de dollars de dépenses publicitaires en raison de désaccords sur les politiques de modération des contenus.

Dans un communiqué conjoint publié mercredi, la WFA a réaffirmé son engagement en faveur de la liberté d’expression, précisant que ce principe figurait dans ses statuts depuis 1953 et qu’elle le partageait avec X.

L’organisme professionnel a également indiqué avoir définitivement mis fin à l’initiative GARM en août 2024 et qu’il ne la relancerait pas ni ne créerait de programme similaire.

Le GARM avait été lancé par la WFA en 2019 afin d’élaborer des normes communes visant à empêcher que des publicités n’apparaissent à côté de contenus en ligne préjudiciables.

Les deux organisations ont déclaré s’être également mises d’accord sur le fait que les marques, les plateformes et les consommateurs ont tous à gagner d’une innovation continue en matière de sécurité des marques.

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