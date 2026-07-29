X (entreprise d'Elon Musk) juge que la répression australienne des réseaux sociaux porte atteinte au droit international

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Byron Kaye

X, l'entreprise d'Elon Musk, a accusé l'Australie de tenter de conférer à son régulateur d'internet des pouvoirs injustifiés en matière de collecte d'informations et de porter atteinte à la législation américaine en prévoyant de renforcer l'application de l'interdiction des réseaux sociaux pour les adolescents.

La loi australienne, première au monde à interdire les comptes aux moins de 16 ans, est entrée en vigueur en décembre dernier, suscitant les critiques des entreprises de réseaux sociaux, pour la plupart basées aux États-Unis.

Mais la contestation de X, dont la société mère est la SpaceX d'Elon Musk, récemment cotée en Bourse SPCX.O , revient à ce que l'une des personnes les plus puissantes au monde injecte un élément géopolitique dans le débat.

Ces projets n’ont pas « tenu compte comme il se doit de l’équité procédurale, de la vie privée, des répercussions plus larges sur les services en ligne et de l’économie numérique australienne », a déclaré X devant une commission du Sénat australien.

Dans sa prise de position publiée mardi, X a critiqué les projets visant à accorder au commissaire à la sécurité en ligne (eSafety Commissioner) des droits plus étendus en matière de communication de documents et à doubler l’amende maximale pour la porter à 99 millions de dollars australiens (69 millions de dollars).

Ces modifications « obligeraient toute personne se trouvant hors d’Australie … à fournir des informations et des documents au seul motif qu’elle est “affiliée” à une entreprise », a déclaré X, qualifiant cette mesure de « clairement contraire » aux principes juridiques internationaux.

Cet amendement « risque d’avoir de graves répercussions sur la courtoisie internationale », a-t-elle ajouté, utilisant une expression qui désigne le respect du système juridique d’un pays étranger.

Une commission du Congrès américain a déjà demandé à la commissaire à la cybersécurité de témoigner , l’accusant de mettre en péril la liberté d’expression aux États-Unis.

Le milliardaire Musk lui-même a qualifié l’interdiction des réseaux sociaux en Australie de « moyen détourné de contrôler l’accès à l’Internet pour tous les Australiens » dans un message précédent publié sur X.

Les données publiées par eSafety et les études menées depuis l’interdiction ont montré que la plupart des adolescents australiens de moins de 16 ans possèdent toujours des comptes sur les réseaux sociaux.

eSafety a déclaré qu’elle préparait une éventuelle action en justice contre cinq plateformes, mais que ses pouvoirs limités ralentissaient la procédure.

L’autorité de régulation a expliqué à la commission que son pouvoir actuellement limité pour exiger la remise de documents contrastait avec celui d’autres régulateurs, ce qui la rendait dépendante des « déclarations des fournisseurs concernant leur propre conformité ».

eSafety n’a pas non plus le pouvoir d’exiger des documents auprès des prestataires tiers chargés de la vérification de l’âge et engagés par les plateformes, ce qui constitue un obstacle « significatif » à la progression des enquêtes, a-t-elle ajouté.

DIGI, un groupe professionnel représentant plusieurs plateformes, a déclaré devant la commission d’enquête du Sénat qu’eSafety disposait déjà de pouvoirs d’exécution étendus qui n’avaient pas été pleinement mis à l’épreuve, et a appelé à davantage de clarté quant aux entités auxquelles il pouvait exiger la remise de documents.

YouTube, la filiale de Google GOOGL.O , et TikTok ont déclaré dans des contributions distinctes qu’il n’existait aucune méthode infaillible connue pour filtrer et bloquer les utilisateurs mineurs.

Le Parlement n’a pas encore adopté le projet de loi visant à renforcer les pouvoirs de contrôle. La commission sénatoriale rendra ses conclusions le 25 août, à l’issue des auditions. (1 dollar américain = 1,4397 dollars australiens)