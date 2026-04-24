X-Energy, soutenu par Amazon, lève 1,02 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy, qui est soutenu par Amazon AMZN.O , a déclaré jeudi qu'il avait levé 1,02 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.