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X-Energy obtient un financement public américain supplémentaire pouvant atteindre 1 milliard de dollars pour son projet nucléaire au Texas
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du ministère de l'Énergie au paragraphe 7) par Timothy Gardner

Le directeur général de X-energy

XE.O , une entreprise qui cherche à construire des petites centrales nucléaires de nouvelle génération, a déclaré jeudi que son entreprise avait été informée par le ministère américain de l’Énergie qu’elle allait recevoir jusqu’à 1 milliard de dollars supplémentaires de financement public pour un projet au Texas mené en collaboration avec Dow Inc DOW.N .

Le montant total des financements publics alloués depuis 2021 au projet mené avec Dow à Seadrift, au Texas, s'élèvera à 2,15 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Clay Sell lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers.

Ce projet bénéficie du soutien du programme de démonstration de réacteurs avancés (Advanced Reactor Demonstration Program) du DOE, qui vise à accélérer le déploiement de petits réacteurs grâce à des partenariats à coûts partagés avec l’industrie américaine.

M. Sell a précisé que ce nouveau financement serait soumis aux mêmes exigences de partage des coûts à parts égales (50/50) que la subvention initiale.

"Il devrait s’agir du premier réacteur nucléaire avancé à l’échelle du réseau à être déployé pour desservir un site industriel en Amérique du Nord", a déclaré M. Sell lors de la conférence. Il a ajouté que la subvention du DOE "constitue notre principale source de revenus à ce stade de notre développement".

Un porte-parole du Bureau de l’énergie nucléaire du DOE a confirmé que X-energy recevrait jusqu’à 1 milliard de dollars supplémentaires dans le cadre de son accord ARDP et que ce financement serait soumis aux mêmes exigences de partage des coûts à parts égales (50/50) que la subvention initiale.

Dow et X-energy ont déposé l’année dernière auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis une demande de permis de construction pour ce projet, que les entreprises espèrent voir entrer en service au début des années 2030.

Le projet vise à fournir de l’électricité et de la vapeur industrielle à Seadrift, une usine pétrochimique et de plasturgie, en remplacement de ses unités énergétiques et de production de vapeur existantes.

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