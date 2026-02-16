X en panne pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis, selon Downdetector

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon Downdetector.com, la plateforme de médias sociaux X a été indisponible pour des milliers d'utilisateurs aux États-Unis ce lundi.

Il y avait plus de 23 210 rapports de problèmes avec X à 8:24 a.m. ET (1324 GMT), selon Downdetector, qui suit les pannes en collationnant les rapports d'état d'un certain nombre de sources.