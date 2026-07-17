X de Musk et les grandes maisons de disques mettent fin à leur différend sur la musique sur la plateforme de réseaux sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Un groupe de grands éditeurs musicaux, dont Universal Music Group UMG.AS et Sony Music 6758.T , a accepté de mettre fin à un litige avec X Corp, la société d’Elon Musk, concernant l’utilisation de leur musique sur la plateforme de réseaux sociaux X, selon des documents déposés auprès d’un tribunal fédéral. X Corp et les maisons de disques ont demandé jeudi à un tribunal fédéral du Tennessee de rejeter la plainte déposée par ces dernières, qui accusaient X d’avoir enfreint des centaines de leurs droits d’auteur en permettant à ses utilisateurs de publier leurs morceaux sans licence. Ils ont également demandé à un tribunal fédéral du Texas de rejeter une contre-plainte déposée par X, qui accusait les maisons de disques de s’être entendues pour entraver la concurrence et forcer la plateforme à acquérir des licences pour leurs morceaux à des tarifs exorbitants.

Les porte-parole de X Corp, des maisons de disques et de leur association professionnelle, la National Music Publishers Association, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires et d’informations complémentaires, notamment pour savoir si leur litige avait été réglé. Les requêtes demandaient aux tribunaux de rejeter les plaintes avec préjudice, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas être déposées à nouveau. Un groupe de 17 éditeurs de musique avait poursuivi X à Nashville, dans le Tennessee, en 2023, réclamant plus de 250 millions de dollars de dommages-intérêts pour la violation présumée de près de 1 700 droits d’auteur. La plainte indiquait que X « ignorait systématiquement » les violations des droits d’auteur commises par ses utilisateurs et que d’autres grandes plateformes telles que TikTok, Facebook et YouTube obtenaient en bonne et due forme les licences musicales auprès des éditeurs. X a convaincu le tribunal d’ de rejeter une grande partie de la plainte en 2024. La juge fédérale de district Aleta Trauger a estimé que X ne pouvait être tenu responsable d’une violation directe ou par responsabilité du fait d’autrui des droits d’auteur, mais a autorisé la poursuite d’une partie de l’action en contrefaçon par contribution intentée par les maisons de disques. En janvier, X a intenté une action en riposte contre les éditeurs au Texas, les accusant d’avoir enfreint la loi fédérale sur les ententes en refusant de négocier des accords de licence individuels. En avril, les éditeurs ont demandé au tribunal de classer l’affaire sans suite.