X Corp, l'entreprise de Musk, gagne son bras de fer avec d'anciens employés au sujet des frais d'arbitrage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

X Corp ne peut pas être obligée de couvrir les frais d'arbitrage pour une série de litiges juridiques d'anciens employés qui ont perdu leur emploi après qu'Elon Musk a acquis la société de médias sociaux, a décidé une cour d'appel américaine mardi. Un panel de la deuxième Cour d'appel du circuit des États-Unis, basée à New York, a déclaré que une société d'arbitrage doit décider si X doit payer les frais ou si la société peut les partager avec les sept anciens employés qui affirment que X tente de faire dérailler leurs affaires.

En choisissant de recourir à l'arbitrage, les travailleurs ont renoncé à la possibilité de faire appel aux tribunaux fédéraux de résoudre tout litige concernant les honoraires, a déclaré le tribunal.

"Il est difficile de voir comment le double objectif de l'arbitrage, à savoir le règlement efficace des litiges et l'évitement de procès longs et coûteux, serait servi par l'intervention d'un tribunal de district dans de tels litiges procéduraux", a écrit le juge Gérard Lynch au nom de la Cour.

X et Shannon Liss-Riordan, l'avocate des anciens employés qui ont intenté l'action en justice, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Mme Liss-Riordan a déclaré que X avait refusé de payer les frais d'arbitrage dans des centaines de cas. Musk a licencié environ 6 000 employés après l'acquisition en 2022 de Twitter , qu'il a rebaptisée X. De nombreux employés ont poursuivi pour leurs licenciements, et X a accepté le mois dernier de payer une somme non divulguée pour régler un procès en Californie intenté par d'anciens employés qui ont déclaré qu'on leur devait 500 millions de dollars d'indemnités de licenciement.

Un accord signé par la plupart des employés de Twitter les oblige à soumettre les litiges avec l'entreprise à la société d'arbitrage privée JAMS plutôt qu'à un tribunal.

Les règles de JAMS stipulent que les employeurs qui demandent à leurs employés de signer des accords d'arbitrage doivent couvrir les frais initiaux d'environ 1 500 dollars avant qu'un arbitre soit assigné à une affaire. X a refusé de payer , affirmant qu'elle n'exigeait pas l'arbitrage parce que les travailleurs avaient la possibilité de s'en soustraire lors de leur embauche.

Renversant la décision d'un juge fédéral de Manhattan qui avait donné raison aux travailleurs, la Cour d'appel du deuxième circuit a déclaré mardi qu'elle n'avait pas le pouvoir de résoudre la question parce que les accords d'arbitrage réservent les litiges procéduraux à JAMS.