Wynn Resorts déclare que des pirates informatiques ont volé les données de ses employés

(Des détails ajoutés à tous les niveaux) par AJ Vicens

Wynn Resorts a déclaré mardi que des pirates informatiques avaient obtenu des données d'employés et que la société enquêtait sur cette violation.

Michael Weaver, directeur de la communication de Wynn, a déclaré dans un courriel mardi que la société avait appris qu'un "tiers non autorisé avait acquis certaines données d'employés" et qu'elle avait lancé une enquête et fait appel à des experts externes en cybersécurité.

"Le tiers non autorisé a déclaré que les données volées avaient été supprimées", a déclaré M. Weaver. "Nous surveillons la situation et, à ce jour, nous n'avons vu aucune preuve que les données ont été publiées ou utilisées à mauvais escient."

M. Weaver a ajouté que l'incident "n'a eu aucun impact sur l'expérience de nos clients, nos opérations ou nos propriétés physiques, qui sont toutes pleinement opérationnelles et ouvertes au public."

M. Weaver n'a pas répondu aux questions concernant le nombre de personnes dont les données ont été dérobées, ni à celles visant à savoir si la société a versé de l'argent aux pirates.

Un représentant du groupe de pirates a déclaré à Reuters lors d'une discussion en ligne vendredi qu'ils demandaient 22,34 bitcoins, soit environ 1,5 million de dollars. Le représentant du groupe n'a pas voulu commenter un quelconque paiement mardi, mais a également déclaré que les données avaient été supprimées.