WW Grainger revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, la demande en matière d'entretien restant forte

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WW Grainger GWW.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, la demande soutenue en services d'entretien et de réparation ayant stimulé les performances du fournisseur d'outillage industriel.

Les incertitudes géopolitiques et les inquiétudes liées aux droits de douane ont incité les entreprises à reporter leurs dépenses d'investissement, préférant réparer et entretenir leurs équipements existants pour prolonger leur durée de vie, ce qui stimule la demande auprès de fournisseurs tels que WW Grainger.

Toutefois, l'action WW Grainger a reculé de 5,4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Le fabricant d’outils table sur un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 45,50 et 47,25 dollars par action, contre une fourchette de prévisions précédente de 44,25 à 46,25 dollars par action.

* Les ventes sont restées solides malgré les incertitudes géopolitiques persistantes, et la rentabilité opérationnelle de base a été conforme aux attentes, a indiqué la société.

* La société a enregistré un bénéfice trimestriel de 12,01 dollars par action, en hausse par rapport aux 9,97 dollars par action de l’année précédente et supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 11,31 dollars par action.

* La division “High-Touch Solutions”, le plus grand segment de WW Grainger qui propose des services de maintenance, de réparation et d’exploitation aux grandes et moyennes entreprises, a enregistré une hausse de 11,9 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

* Le chiffre d’affaires total pour le trimestre clos le 30 juin s’est élevé à 5 milliards de dollars, contre 4,55 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 4,95 milliards de dollars.

* La société a annoncé lundi que sa directrice financière, Deidra Merriwether , quitterait ses fonctions à compter du 4 septembre, et que Laurie Thomson assurerait l'intérim.