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WuXi AppTec porte plainte contre le département américain de la Défense pour l'avoir associé à l'armée chinoise
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

WuXi AppTec 603259.SS a déclaré jeudi avoir déposé une plainte devant un tribunal fédéral américain contre le ministère de la Défense pour avoir inscrit la société sur une liste liée à l'armée chinoise.

Le développeur de médicaments figure sur une liste d'entreprises chinoises comprenant Alibaba 9988.HK , le moteur de recherche Baidu 9888.HK , ainsi que les constructeurs automobiles BYD 002594.SZ et NIO 9866.HK , que les États-Unis estiment contribuer à l'armée de Pékin.

La liste publiée lundi comprend un large éventail des principales entreprises technologiques chinoises, essentielles au développement des capacités militaires et industrielles de Pékin, reflétant les préoccupations de Washington en matière de sécurité dans un contexte de concurrence géopolitique intense entre les deux pays.

Cette annonce fait suite à la déclaration de WuXi, mardi , selon laquelle l'entreprise prendrait des mesures immédiates pour contester et corriger cette “désignation erronée”.

Dans un communiqué publié jeudi, WuXi a déclaré qu’elle cherchait à faire déclarer nulle la désignation par le Pentagone de la société comme “entreprise militaire chinoise” et à faire retirer la société de la liste.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré que le département ne commentait pas les litiges en cours ou potentiels.

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