WTW rachète la société de courtage Newfront pour un montant pouvant atteindre 1,3 milliard de dollars
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble du texte)

Le courtier en assurance WTW WTW.O a déclaré mercredi qu'il allait acquérir Newfront dans le cadre d'une opération d'une valeur maximale de 1,3 milliard de dollars, dans le but d'étendre sa portée sur le marché intermédiaire américain par l'intermédiaire de la société de courtage.

L'opération se fera par le biais d'un paiement initial de 1,05 milliard de dollars comprenant environ 900 millions de dollars en espèces et 150 millions de dollars en actions, avec un paiement conditionnel supplémentaire pouvant aller jusqu'à 250 millions de dollars, principalement sous forme d'actions.

L'acquisition de Newfront élargira la présence de WTW sur le marché intermédiaire américain et augmentera son envergure dans des secteurs tels que la technologie, la fintech et les sciences de la vie, a déclaré la société.

"Cette combinaison accélère nos stratégies technologiques et spécialisées, et permet de fournir une plateforme technologique intégrée de bout en bout qui stimulera la croissance, améliorera l'efficacité opérationnelle et servira mieux nos clients", a déclaré Carl Hess, directeur général de WTW.

Newfront, soutenu par des noms tels que Goldman Sachs et Index Ventures, se positionne comme un "courtier d'assurance moderne pour le 21e siècle", visant à combiner l'expertise en assurance avec la technologie.

La société basée à San Francisco, fondée en 2017, a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de financement en avril 2022, valorisant l'entreprise à 2,2 milliards de dollars, où les nouveaux investisseurs comprenaient le directeur général de Doordash DASH.O , Tony Xu, et la société d'investissement Vetamer.

L'arrivée de Newfront est de bon augure pour les acteurs établis tels que WTW, qui cherchent à renforcer leurs capacités numériques et à se développer sur des marchés de niche. WTW a également étendu sa présence mondiale, en gagnant de nouveaux clients au Moyen-Orient, un marché clé pour l'entreprise.

L'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2026, intégrera les unités Business Insurance et Total Rewards de Newfront dans les divisions Risk & Broking et Health, Wealth & Career de WTW, respectivement.

Le chiffre d'affaires organique de Newfront a augmenté à un TCAC de 20% de 2018 à 2024, soutenu par une base de producteurs plus importante, des outils clients exclusifs et l'adoption de l'intelligence artificielle agentique, a déclaré la société.

Les conditions de l'accord comprennent 150 millions de dollars supplémentaires, principalement en actions, payables si Newfront dépasse les objectifs de croissance du chiffre d'affaires.

Fusions / Acquisitions

