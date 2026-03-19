WRAPUP1-L'Iran cible des installations énergétiques dans le Golfe après qu'Israël a frappé ses principales installations gazières

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* Les prix du pétrole et du gaz bondissent après les attaques contre les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient

* Les missiles iraniens endommagent gravement les installations de GNL du Qatar

* Trump prévient d'une réponse massive si l'Iran attaque à nouveau le GNL qatari

* Les raffineries koweïtiennes de Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah sont la proie des flammes à la suite d'attaques de drones

* Un drone tombe sur la raffinerie Aramco-Exxon SAMREF, un missile en direction de Yanbu est intercepté

par Jaidaa Taha, Yousef Saba, Jana Choukeir et Yomna Ehab

Les prix européens du gaz ont bondi de 25 % et le pétrole a gagné 10 % jeudi après que l'Iran a attaqué des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient en représailles aux attaques israéliennes contre ses installations gazières, marquant ainsi la plus grande escalade de la guerre qui dure depuis près de trois semaines . Les attaques aériennes iraniennes ont causé des dommages considérables à la plus grande usine de gaz du monde au Qatar, ont visé une raffinerie en Arabie saoudite, ont forcé les Émirats arabes unis à fermer leurs installations gazières et ont déclenché des incendies dans deux raffineries koweïtiennes.

Le prix du pétrole Brent de référence a dépassé 119 dollars le baril jeudi, tandis que les prix du gaz en Europe ont doublé par rapport à leur niveau de fin février, avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur guerre contre l'Iran .

"Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés, car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef chez Saxo à Singapour.

"Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation", a-t-elle ajouté.

LES DIRIGEANTS EUROPÉENS CHERCHENT DES SOLUTIONS RAPIDES Jeudi, les dirigeants européens tenteront de se mettre d'accord sur des solutions rapides afin d'atténuer la flambée des prix provoquée par les attaques réciproques contre des installations clés et la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent normalement quelque 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Toutefois, certains gouvernements doutent que l'UE, dont les 27 États membres ont des bouquets énergétiques et des taxes nationales sur l'énergie très différents, puisse réellement compenser une flambée des prix.

Les attaques contre South Pars en Iran et l'usine de Ras Laffan au Qatar représentent une escalade brutale, non seulement dans le conflit lui-même, mais aussi dans ses implications pour les marchés de l'énergie, a déclaré Rob McLeod, responsable des solutions de risque pour les prix de l'énergie chez Hartree Partners, dans un article publié sur LinkedIn.

Les dommages importants causés aux infrastructures signifient que le redémarrage des installations pourrait prendre des mois ou des années, et non des semaines, a-t-il ajouté.

South Pars est le secteur iranien du plus grand gisement de gaz naturel au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, proche allié des États-Unis, de l'autre côté du Golfe. Le ministère des affaires étrangères du Qatar a réprimandé Israël pour son attaque "dangereuse et irresponsable" contre les installations iraniennes de South Pars et a dénoncé l'Iran pour ce qu'il a qualifié de "violation flagrante" du droit international, en expulsant deux diplomates iraniens de haut rang. Jeudi, un drone est tombé sur la raffinerie Aramco-Exxon, SAMREF , a déclaré le ministère de la défense saoudien, ajoutant que les dommages étaient en cours d'évaluation. Il a également intercepté un missile balistique lancé en direction de Yanbu, la ville portuaire de la mer Rouge qui est actuellement le seul débouché des exportations de brut de l'Arabie saoudite et où se trouve la raffinerie.

Les chargements de pétrole ont été brièvement interrompus à Yanbu, ont déclaré deux sources à Reuters jeudi.

Toujours jeudi, l'une des unités opérationnelles des raffineries Mina al-Ahmadi et Mina Abdullah de la Kuwait Petroleum Corporation a été prise pour cible par des drones, ce qui a provoqué des incendies sur les deux sites, a déclaré l'agence de presse de l'État du Koweït.

RAS LAFFAN: "DOMMAGES IMPORTANTS" CONSTATÉS

La compagnie pétrolière nationale du Qatar, QatarEnergy, deuxième exportateur mondial de GNL, a déclaré mercredi que les attaques de missiles iraniens sur Ras Laffan, le site de ses principales opérations de traitement du GNL, avaient causé des "dégâts considérables", tandis que les Émirats arabes unis ont fermé leurs installations gazières après avoir intercepté des missiles tôt dans la journée de jeudi.

QatarEnergy a déclaré dans un communiqué que son équipe d'intervention d'urgence avait été déployée immédiatement pour contenir les incendies provoqués par l'attaque. Le ministère de l'intérieur du Qatar a déclaré qu'au début de la journée de jeudi, tous les incendies à Ras Laffan avaient été maîtrisés et qu'aucun blessé n'avait été signalé.

Saul Kavonic, responsable de la recherche chez MST Marquee (Australie), a déclaré que les attaques contre Ras Laffan "pourraient provoquer une pénurie mondiale durable de gaz, mais cela ne fera pas pression sur l'administration Trump car les États-Unis bénéficient économiquement des prix élevés du gaz à l'échelle mondiale".

Le Qatar produit 77 millions de tonnes de GNL par an,qui sont utilisées pour la production d'électricité et l'industrie. La raffinerie de Laffan transforme principalement le condensat en produits raffinés, notamment en carburant d'aviation.

Ras Laffan, situé à 80 km (50 miles) au nord de Doha, est une plaque tournante de l'industrie énergétique et accueille plusieurs entreprises internationales, dont Shell SHEL.L , le plus grand négociant de GNL au monde.

Shell évalue actuellement l'impact potentiel, a déclaré un porte-parole. Les attaques iraniennes ont eu lieu quelques heures après que Téhéran a émis des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, à la suite de frappes sur ses propres infrastructures énergétiques à South Pars et Asaluyeh .

Le président américain Donald Trump avait auparavant averti l'Iran dans une déclaration sur les médias sociaux de ne pas riposter en attaquant à nouveau les installations de GNL du Qatar et avait menacé de "faire exploser massivement l'ensemble du champ gazier de South Pars" s'il le faisait. Il a déclaré qu'Israël avait attaqué South Pars sans en informer le Qatar ni les États-Unis.

FERMETURE D'INSTALLATIONS GAZIÈRES AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Aux Émirats arabes unis, les autorités ont déclaré qu'elles réagissaient à des incidents survenus dans les installations gazières de Habshan et dans le champ pétrolifère de Bab, causés par la chute de débris provenant de missiles interceptés.

Les installations gazières ont été fermées et aucun blessé n'a été signalé, a indiqué le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Le complexe de Habshan, exploité par ADNOC, le géant pétrolier d'Abou Dhabi, est l'une des plus grandes installations de traitement du gaz au monde. Il comprend cinq usines d'une capacité totale de 6,1 milliards de pieds cubes standard par jour, selon ADNOC.