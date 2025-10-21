WRAPUP (RÉCAPITULATION)-Le dépôt de bilan d'Ambipar au Brésil fait état d'"irrégularités"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ambipar constate des irrégularités dans les opérations de swap de l'ex-CFO

L'entreprise est confrontée à une pénurie de liquidités, les créanciers demandant un remboursement anticipé

Les actions ont baissé d'environ 30 % mardi, et de 96 % depuis le début de l'année

La société brésilienne de gestion des déchets Ambipar

AMBP3.SA s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites lundi en fin de journée, citant des signes d'activités irrégulières impliquant un ancien cadre supérieur, ce qui a renforcé les inquiétudes sur les marchés de la dette des entreprises.

Ambipar a déposé son dossier de faillite auprès d'un tribunal de Rio de Janeiro et sa filiale cotée en bourse aux États-Unis, Ambipar Emergency Response AMBI.A , s'est placée sous la protection du chapitre 11 au Texas, selon un document réglementaire rendu public tôt mardi.

Ambipar a déclaré avoir déposé ces documents après la "découverte de preuves d'irrégularités dans la passation de contrats d'échange par le département des finances et la démission abrupte de l'ancien directeur financier."

L'ancien directeur financier d'Ambipar, João de Arruda, a démissionné le mois dernier, après avoir exercé ses fonctions pendant un peu plus d'un an. Alors qu'il occupait ce poste, Ambipar a déclaré que des contrats de swap "ont été transférés de la Bank of America à la Deutsche Bank et modifiés par la suite, avec l'inclusion d'une nouvelle règle qui a introduit un élément spéculatif."

L'avocat d'Arruda n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le dépôt de bilan d'Ambipar s'ajoute aux problèmes d'endettement des entreprises qui ont secoué le marché ces dernières semaines, avec en tête les faillites du distributeur de pièces détachées automobiles First Brands et du prêteur subprime Tricolor .

Bien que plusieurs analystes aient décrit ces cas comme idiosyncrasiques et résultant de lacunes dans le contrôle des risques, le sentiment des investisseurs est resté fragile.

Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré la semaine dernière qu'il y avait probablement d'autres "cafards" sur le marché du crédit en référence aux faillites automobiles, et a averti que d'autres problèmes pourraient survenir à l'avenir.

La pression sur les entreprises brésiliennes a été intensifiée par des taux d'intérêt parmi les plus élevés au monde, la banque centrale ayant maintenu son taux de référence à 15 % dans un contexte d'inquiétudes budgétaires croissantes.

Ambipar a déclaré que sa protection contre la faillite était devenue urgente après que la Deutsche Bank DBKGn.DE a demandé davantage de garanties de prêt, ce qui a incité d'autres créanciers à demander un remboursement anticipé.

Selon les documents déposés lundi, la Bank of New York Mellon BK.N , agissant en tant que fiduciaire pour les détenteurs d'obligations, a inscrit des créances non garanties d'environ 328 millions de dollars liées aux obligations vertes 2031 et 2033 d'Ambipar.

La Deutsche Bank et la Bank of New York Mellon ont toutes deux refusé de faire des commentaires.

L'entreprise de gestion des déchets a précédemment obtenu une injonction empêchant les créanciers d'exiger un paiement accéléré.

L'entreprise avait déjà déclaré que de telles demandes pourraient ouvrir un "trou financier de plus de 10 milliards de reais" (1,85 milliard de dollars), car un créancier exigeant un remboursement immédiat pourrait déclencher un effet domino.

Ambipar, dont l'action a perdu près de 96 % de sa valeur depuis le début de l'année, a été retirée de tous les indices de l'opérateur de la bourse de Sao Paulo, B3, ce mois-ci, en raison de problèmes de gouvernance. Mardi, l'action était en baisse d'environ 30 % au Brésil.

La société, qui poursuivait son expansion internationale, a eu du mal à intégrer les actifs nouvellement acquis et à gérer sa complexité financière croissante dans un contexte de rotation de la direction, ont indiqué les analystes d'UBS dans un rapport publié fin septembre.

"Après des années d'expansion par le biais de plus de 70 transactions de fusion et d'acquisition et une complexité financière croissante, les événements récents ont révélé des faiblesses dans la gouvernance et la solidité du bilan", a déclaré UBS.

Selon la banque, en 2023, 57 % des revenus nets d'Ambipar provenaient du Brésil, 15 % du reste de l'Amérique latine, 25 % de l'Amérique du Nord et 3 % de l'Europe.