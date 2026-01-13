WRAPUP 2-Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour du rapport en continu) par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en décembre, les distorsions liées à la fermeture du gouvernement qui avaient artificiellement réduit l'inflation en novembre s'étant dissipées, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale laisserait les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3 % le mois dernier , a indiqué mardi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Au cours des 12 mois précédant décembre, l'IPC a progressé de 2,7 %, ce qui correspond à la hausse de novembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de l'IPC de 0,3 %. Le BLS a estimé que l'IPC avait augmenté de 0,2 % de septembre à novembre.

La fermeture de 43 jours a empêché la collecte des prix pour le mois d'octobre, ce qui a conduit le BLS à utiliser une méthode de report pour imputer les données, en particulier pour les loyers, afin de compiler le rapport sur l'IPC du mois de novembre. Si les prix de novembre ont été relevés, ce n'est qu'au cours de la seconde moitié du mois, lorsque les détaillants offraient des rabais pour les fêtes de fin d'année.

La méthode d'imputation par report a permis de considérer les prix d'octobre comme inchangés. Les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump sur les importations ont entraîné une hausse des prix des biens, ce qui pose un problème d'accessibilité pour les ménages. L'inflation élevée a érodé la cote de popularité de M. Trump et sera un sujet politique brûlant cette année, alors que M. Trump et ses collègues républicains se battent pour conserver le contrôle du Congrès américain. Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'IPC a augmenté de 0,2 % en décembre. L'IPC de base a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en décembre , après avoir augmenté dans les mêmes proportions en novembre. Le BLS estime que l'IPC de base a augmenté de 0,2 % de septembre à novembre.

La Fed suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %. La reprise de l'inflation à la consommation fait suite à l'annonce, la semaine dernière, d'une baisse du taux de chômage en décembre, alors même que la croissance de l'emploi est restée faible. La banque centrale américaine devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de sa réunion des 27 et 28 janvier.

L'escalade des tensions entre le président de la Fed, Jerome Powell, et M. Trump a fait que la plupart des économistes ne s'attendent pas à une baisse des taux avant la fin du mandat de M. Powell en mai. L'administration Trump a ouvert une enquête criminelle sur Powell, que le chef de la Fed a qualifié de "prétexte" pour influencer les taux.