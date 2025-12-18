WRAPUP 2-Les prix à la consommation annuels aux États-Unis augmentent moins que prévu en novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du rapport) par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre, mais la modération est probablement technique et les Américains ont continué à faire face à des problèmes d'accessibilité financière qui ont été en partie attribués aux droits de douane sur les importations.

L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,7% en glissement annuel en novembre, , a annoncé jeudi le Bureau des statistiques du travail du département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une progression de l'IPC de 3,1%.

Le BLS n'a pas publié les variations mensuelles de l'IPC après que la fermeture du gouvernement pendant 43 jours a empêché la collecte des données d'octobre. La publication de l'IPC d'octobre a été annulée parce que les données sur les prix ne pouvaient pas être collectées rétroactivement.

La fermeture la plus longue de l'histoire a également eu un impact sur les données du marché du travail , le gouvernement n'ayant pas publié de taux de chômage pour le mois d'octobre pour la première fois de son histoire. L'IPC a augmenté de 3,0 % au cours de la période de 12 mois se terminant en septembre.

L'agence statistique a déclaré qu'elle "ne peut pas fournir de conseils spécifiques aux utilisateurs de données pour naviguer dans les observations manquantes du mois d'octobre." Les économistes ont conseillé d'examiner l'IPC et ses composantes en glissement annuel ou en variation sur deux mois.

L'augmentation plus faible que prévu de l'IPC est probablement due au fait que la collecte des données a été retardée à la fin du mois, lorsque les détaillants ont offert des rabais pour les fêtes de fin d'année. Les économistes s'attendent à une accélération en décembre.

Les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump ont fait grimper les prix de nombreux produits, bien que la répercussion des droits de douane ait été progressive, les entreprises ayant écoulé les stocks accumulés avant le durcissement de la politique commerciale et ayant également absorbé une partie des taxes. Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics, a calculé que les détaillants avaient répercuté environ 40 % des droits de douane en septembre, ajoutant que "nous nous attendons à ce que cette proportion augmente progressivement jusqu'à 70 % en mars, puis se stabilise."

LES DROITS DE DOUANE NUISENT AUX CONSOMMATEURS

Les économistes affirment que le fardeau des droits de douane pèse de manière disproportionnée sur les ménages à faible revenu, qui n'ont que peu ou pas de réserves d'épargne et qui ont également connu une croissance salariale plus lente que les autres travailleurs.

Trump , qui a remporté l'élection présidentielle de 2024 en promettant de maîtriser l'inflation, a alterné ces dernières semaines entre le rejet des problèmes d'accessibilité financière comme un canular, le blâme de l'ancien président Joe Biden et la promesse que les Américains bénéficieront de ses politiques économiques l'année prochaine.

L'IPC de base a augmenté de 2,6 % en glissement annuel en novembre. Il avait augmenté de 3,0 % en septembre.

La Réserve fédérale suit les indices de prix des dépenses de consommation personnelle pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

Les mesures de prix PCE sont calculées à partir de certaines composantes des paniers de l'IPC et de l'indice des prix à la production. Le rapport sur l'IPP d'octobre a été annulé. Le rapport sur l'inflation à la production de novembre sera désormais publié à la mi-janvier. Le gouvernement doit encore fixer une nouvelle date de publication pour les données sur les prix PCE de novembre. Les deux mesures des prix PCE étaient bien au-dessus de l'objectif en septembre.

La semaine dernière, les responsables de la Fed ont réduit le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais ont signalé qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent davantage à court terme, car ils attendaient des éclaircissements sur l'orientation du marché du travail et de l'inflation.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à la presse que "ce sont les tarifs douaniers qui sont à l'origine de la plupart des dépassements de l'inflation".

Selon les économistes, il faudra du temps pour que les consommateurs constatent une baisse des prix suite à la suppression par la Maison Blanche des droits de douane sur certains produits, notamment le bœuf, les bananes et le café.