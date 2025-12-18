 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent dans le vert
information fournie par AFP 18/12/2025 à 17:44

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens ont terminé dans le vert jeudi, digérant sereinement les dernières réunions de l'année de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre, ainsi que le ralentissement inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre.

Paris a pris 0,80%, Francfort 1,00%, Londres 0,65% et Milan 0,82%.

Euronext CAC40

