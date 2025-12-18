Les Bourses européennes terminent dans le vert

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens ont terminé dans le vert jeudi, digérant sereinement les dernières réunions de l'année de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre, ainsi que le ralentissement inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre.
Paris a pris 0,80%, Francfort 1,00%, Londres 0,65% et Milan 0,82%.
Euronext CAC40
