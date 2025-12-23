WRAPUP 2-La croissance économique américaine s'accélère au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour dans le courant du texte) par Lucia Mutikani

L'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation, mais l'élan semble s'être essoufflé en raison de l'augmentation du coût de la vie et de la récente fermeture du gouvernement.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 4,3 % au cours du dernier trimestre, a indiqué le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans sa première estimation du PIB du troisième trimestre mardi. L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au deuxième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le PIB augmenterait à un rythme de 3,3 %.

Les données ont été retardées par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours et sont désormais obsolètes. Les dépenses de consommation ont augmenté de 3,5 % au dernier trimestre, après avoir progressé de 2,5 % au deuxième trimestre.

L'accélération des dépenses de consommation s'explique en grande partie par la ruée vers les véhicules électriques avant l'expiration, le 30 septembre, des crédits d'impôt. Les ventes de véhicules à moteur ont chuté en octobre et en novembre, tandis que les autres dépenses ont été mitigées.

Le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a estimé que le shutdown pourrait amputer le PIB de 1 à 2 points de pourcentage au quatrième trimestre. Il prévoit que la majeure partie de la baisse du PIB sera récupérée, mais estime qu'entre 7 et 14 milliards de dollars ne le seront pas.

LES MÉNAGES À HAUTS REVENUS ASSUMENT L'ESSENTIEL DE L'EFFORT

Les enquêtes suggèrent que les dépenses de consommation sont tirées par les ménages à hauts revenus, grâce à un boom boursier qui a gonflé la richesse des ménages. En revanche, les consommateurs à revenus moyens et faibles luttent contre la hausse du coût de la vie résultant des droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump , selon les économistes, créant ainsi ce qu'ils appellent une économie en forme de K.

Ce phénomène se manifeste également dans les entreprises. Selon les économistes, les grandes entreprises ont pour la plupart réussi à résister à l'impact des droits de douane, qui ont augmenté les coûts, et investissent dans l'intelligence artificielle. En revanche, les petites entreprises se débattent avec les droits de douane.

Les politiques de Donald Trump contribuent à ce que les économistes ont appelé une crise de l'accessibilité financière qui nuit à sa cote de popularité. Les ménages doivent également faire face à des factures de services publics plus élevées, car la croissance rapide de l'IA et des centres de données d'informatique en nuage stimule la demande d'électricité. Certains devront faire face à la montée en flèche des primes d'assurance maladie en 2026.

La Réserve fédérale a réduit ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais a signalé qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent à court terme, car les responsables politiques attendent des éclaircissements sur l'orientation du marché du travail et de l'inflation.