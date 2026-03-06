WRAPUP 2-Baisse de l'emploi non agricole en février aux États-Unis ; le taux de chômage s'élève à 4,4%

(Mise à jour du rapport) par Lucia Mutikani

L'économie américaine a perdu des emplois de manière inattendue en février, en raison d'une grève des travailleurs du secteur de la santé et d'un hiver rigoureux, tandis que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,4 %.

La masse salariale non agricole a diminué de 92 000 emplois le mois dernier, après une augmentation de 126 000 emplois en janvier (chiffre révisé à la baisse), a indiqué le Bureau des statistiques du travail du département du Travail dans son rapport sur l'emploi, très surveillé, publié vendredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 en janvier.

Les estimations allaient d'une perte de 9 000 emplois à une augmentation de 125 000 postes. Outre la grève de 31 000 travailleurs du secteur de la santé chez Kaiser Permanente et les mauvaises conditions météorologiques, la baisse de l'emploi du mois dernier était également une revanche sur les gains considérables de janvier.

Les économistes ont déclaré que les gains d'emplois en janvier avaient été stimulés par une mise à jour du modèle "naissance et décès", que le BLS utilise pour estimer le nombre d'emplois gagnés ou perdus en raison de l'ouverture ou de la fermeture d'entreprises au cours d'un mois donné. La grève en Californie et à Hawaï a pris fin depuis.

Le marché du travail s'est stabilisé après avoir trébuché en 2025, dans un climat d'incertitude dû, selon les économistes, aux droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump en vertu d'une loi destinée à être utilisée dans les situations d'urgence nationale. Bien que les droits de douane aient été annulés par la Cour suprême des États-Unis, M. Trump a réagi à la décision en imposant des droits de douane mondiaux de 10 %, avant d'annoncer qu'ils passeraient à 15 %.

Le BLS a intégré de nouveaux contrôles de la population qui ont été retardés par la fermeture du gouvernement pendant 43 jours l'année dernière. Les mesures de répression de l'administration Trump en matière d'immigration ont réduit l'offre de main-d'œuvre, contribuant également au ralentissement du marché du travail.

Le mois dernier, le Bureau du recensement a estimé que la population du pays n'avait augmenté que de 1,8 million de personnes, soit 0,5 %, pour atteindre 341,8 millions au cours de l'année se terminant en juin 2025.

Les contrôles démographiques n'ont eu d'incidence que sur les données de l'enquête sur les ménages de janvier. Cela signifie que les niveaux d'emploi, de chômage et de population active des ménages, entre autres, ne sont pas directement comparables d'un mois sur l'autre. Le taux de chômage était de 4,3 % en janvier. Malgré la hausse du mois dernier, le taux de chômage reste faible par rapport aux normes historiques et les économistes ont déclaré qu'ils ne s'inquiéteraient que s'il dépassait 4,5 %.

La guerre au Moyen-Orient menaçant d'alimenter l'inflation, les économistes ont estimé que la Réserve fédérale n'était pas pressée de recommencer à réduire les taux d'intérêt. Les prix de détail de l'essence ont augmenté de plus de 20 cents par gallon depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques aériennes contre l'Iran le week-end dernier, selon les données du groupe de défense des automobilistes AAA. Téhéran a riposté, élargissant une guerre qui, selon les analystes, se transformait en un conflit régional plus vaste.

Les économistes considèrent qu'une guerre prolongée fait peser un risque sur le marché du travail. Le conflit provoque la volatilité des marchés boursiers, ce qui, selon les économistes, pourrait inciter les ménages à hauts revenus, principaux moteurs de l'économie par le biais des dépenses de consommation, à réduire leurs dépenses.

La Réserve fédérale tiendra sa prochaine réunion de politique générale les 17 et 18 mars et devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %