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WPP va supprimer jusqu'à 1.000 emplois supplémentaires-FT
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 08:47
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WPP WPP.L prévoit de supprimer jusqu'à 1.000 emplois supplémentaires d'ici à la fin de l'année et pourrait céder des activités non stratégiques et des actifs immobiliers dans le cadre de sa restructuration menée par sa nouvelle directrice générale, Cindy Rose, a rapporté mardi le Financial Times (FT), citant des sources proches du dossier.

Cindy Rose a présenté en février son plan visant à relancer la croissance en 2027 en simplifiant la structure de WPP et en regroupant ses agences créatives Ogilvy, VML et AKQA sous une nouvelle entité baptisée "WPP Creative", afin de tirer parti de la puissance de l’IA après avoir perdu des clients majeurs au profit notamment de Publicis PUBP.PA .

WPP a supprimé environ 11.000 emplois depuis le début de l'année 2025, ce qui a ramené ses effectifs totaux à 97.388 au 30 juin 2026, selon le FT.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces informations.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore, version française Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)

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