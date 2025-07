WPP: une cadre de Microsoft va prendre la direction générale information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - WPP a annoncé jeudi la nomination d'une nouvelle directrice générale au lendemain du lancement d'un sévère avertissement sur résultats qui a ramené le cours de Bourse du groupe de publicité britannique à des plus bas de 16 ans.



Cindy Rose, l'actuelle directrice opérationnelle de Microsoft en charge de la clientèle d'entreprise mondiale, remplacera à compter du 1er septembre prochain Mark Read, qui a remis sa démission après sept ans passés à la tête de la société.



La cadre dirigeante, qui siégeait déjà au sein du conseil d'administration de WPP depuis 2019, va apporter son expertise en matière de technologies, de télécommunications, de médias, de divertissement et de métiers créatifs, mais surtout en matière d'IA, souligne le groupe dans un communiqué.



Disposant de la double nationalité britannique et américaine, elle partagera son temps entre Londres et New York.



Sa nomination intervient alors que WPP a annoncé hier avoir revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de marges pour 2025, invoquant un environnement de marché difficile.



Cet avertissement avait conduit le titre à chuter de plus de 18% à l'issue de la séance de mercredi et à revenir à des planchers historiques depuis 2009.



Au vu d'une valorisation aussi déprimée, les analystes estiment qu'il n'y aurait rien de surprenant à ce qu'un nouvel actionnaire fasse son apparition, avec des velléités plus ou moins activistes.



'L'idée pourrait être de constituer une participation importante (10%, 15%, 20% ou 30%) et d'influer sur la stratégie et la gouvernance', commentent ce matin les analystes d'Oddo BHF, qui mettent en évidence la possibilité d'un rapprochement avec un pair.



'Nous avons évoqué à plusieurs reprises un possible intérêt de Bolloré qui dispose de 5,7 milliards d'euros de cash net et pourrait facilement acquérir 20% de WPP', souligne la société de Bourse.



'Un rapprochement avec Havas pourrait être un objectif à long terme', ajoute Oddo.



'Il est beaucoup trop tôt pour intégrer une prime spéculative à notre

valorisation de WPP, mais c'est un sujet qui nous semble à surveiller de près', estime l'intermédiaire.



A la Bourse de Londres, l'action WPP profitait de ces éléments pour rebondir de plus de 3% jeudi dans les premiers échanges.





Valeurs associées WPP 443,150 GBX LSE +3,39%