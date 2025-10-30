WPP révise à la baisse son objectif de croissance pour 2025, le titre chute
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 13:55
Par géographie, l'Amérique du Nord a baissé de 6,0 % et le Royaume-Uni de -8,9 %. L'Europe continentale de l'Ouest à -4,4 % se détériore également d'un trimestre sur l'autre (hors impact des facteurs exceptionnels au T2) tandis que le Reste du Monde à -5,0 % connaît une amélioration, avec une croissance de 6,7 % en Inde et une baisse de 10,6 % en Chine.
Le chiffre d'affaires de 9 922 millions de livres sterling depuis le début de l'année a baissé de 8,0 %.
Sur la base de l'année écoulée et des perspectives pour le quatrième trimestre, le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires à pclc moins les coûts répercutés de -5,5 % à -6,0 % (contre -3 % à -5 % précédemment).
La direction table sur une marge opérationnelle courante d'environ 13 % (contre une prévision précédente en baisse de 50 à 175 points de base sur un an hors effet de change).
Les prévisions de flux de trésorerie d'exploitation ajustés avant fonds de roulement sont inchangées à 1,1 milliard £ à 1,2 milliard £.
Suite à la révsion de ces objectif, le titre chute de près de -14% à la Bourse de Londres.
Valeurs associées
|303,800 GBX
|LSE
|-15,75%
A lire aussi
-
Le décollage du lanceur LVM3-M5 est programmé pour dimanche 2 novembre. L'agence spatiale indienne (ISRO) a annoncé jeudi 30 octobre le lancement dimanche de sa plus puissante fusée avec à son bord le plus lourd satellite de télécommunications indien placé en orbite, ... Lire la suite
-
Jean-Claude Trichet : "Je suis convaincu qu'il y aura une correction importante des marchés boursiers américains !"
Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la divergence croissante entre la Fed et la BCE, les risques ... Lire la suite
-
Donald Trump et Xi Jinping se sont entendus jeudi pour apaiser le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, lors d'une rencontre en Corée du Sud qualifiée par le président américain de "grand succès". ++COMPLÈTE VIDI82GG2WE_FR++
-
C’est un cap symbolique et vertigineux : Nvidia devient la première entreprise cotée à franchir les 5.000 milliards de dollars de capitalisation, dépassant le PIB de la France ou de l’Allemagne. Une envolée de 60 % en quelques mois, +et de 1 400 % en trois ans. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer