WPP: le titre dévisse dans la foulée d'un avertissement

(CercleFinance.com) - Le numéro un mondial de la publicité WPP a révisé à la baisse mercredi ses prévisions pour 2025, une annonce qui fait craindre au marché des difficultés pour l'ensemble du secteur et qui pousse Publicis à la baisse.



L'action WPP chutait de plus de 15% à la suite de ce 'profit warning', accusant de loin la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600 et entraînant dans son sillage le français, qui perd pour sa part près de 2%.



Cela porte à plus de 35% le recul de valeur depuis le début de l'année, contre une baisse 7% pour l'indice regroupant les valeurs médias européennes, déjà affectées par les inquiétudes concernant l'impact de l'IA sur le secteur.



WPP a déclaré ce matin avoir abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour l'ensemble de l'exercice suite à une aggravation de la dégradation de ses performances au deuxième trimestre dans un environnement économique jugé 'difficile'.



Le groupe britannique a ramené son objectif de croissance des ventes annuelles dans une fourchette allant de -3% à -5% contre un intervalle compris entre 0% et -2% précédemment.



Sa marge opérationnelle est, quant à elle, attendue en baisse de 0,50 à 1,75 point de pourcentage d'une année sur l'autre en 2025, contre une évolution relativement stable anticipée jusqu'ici.



'Notre priorité est de trouver le bon équilibre: investir dans l'avenir tout en continuant à alléger nos coûts structurels et à agir de façon ciblée pour faire face à la conjoncture actuelle', a réagi Mark Read, le directeur général de WPP.



A ses niveaux actuels, le titre revient à des plus bas depuis 2009.





