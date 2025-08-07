WPP confirme ses objectifs annuels révisés à la baisse, le titre chute

WPP WPP.L a annoncé jeudi être sur la bonne voie pour atteindre les prévisions annuelles révisées à la baisse le mois dernier, après avoir averti de la réduction des dépenses des clients et nommé Cindy Rose, ancienne cadre dirigeante de Microsoft, au poste de directrice générale pour diriger la reprise.

Pour les trois mois se terminant fin juin, le groupe publicitaire britannique a enregistré un chiffre d'affaires net, qu'il définit comme le chiffre d'affaires hors coûts de refacturation, de 2,54 milliards de livres sterling (2,91 milliards d'euros), soit une baisse de 5,8% sur une base sous-jacente.

Cindy Rose prendra ses fonctions le 1er septembre, à l'issue d'une période difficile pour le groupe, qui a été touché cette année par la perte de gros clients tels que Mars Inc et Paramount, ainsi qu'un environnement commercial moins dynamique.

WPP a indiqué dans son communiqué que la nouvelle directrice générale mènerait une revue de la stratégie et de la politique d'allocation des capitaux après avoir succédé à Mark Read, qui a annoncé en juin son départ après un mandat de sept ans au cours duquel le cours de l'action WPP a été divisé par deux.

Après avoir perdu sa place de premier groupe publicitaire mondial au profit du groupe français Publicis l'année dernière, WPP doit également faire face à l'impact transformationnel de l'intelligence artificielle, qui offre aux clients des outils nécessaires pour créer et gérer eux-mêmes davantage de campagnes marketing.

En juillet, le groupe avait averti que son chiffre d'affaires net baisserait de 3 à 5% cette année, révisant ainsi à la baisse ses prévisions précédentes, qui tablaient sur une stagnation ou une baisse de 2%.

A Londres, vers 07h25 GMT, le titre abandonne 5,1%.

