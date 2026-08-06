WPP brille en Bourse après un deuxième trimestre meilleur qu'attendu

Le géant publicitaire britannique s'envole de près de 25% jeudi en milieu de matinée, signant de loin la plus forte progression du Stoxx Europe 600, après la publication de résultats semestriels meilleurs qu'attendu et la confirmation de ses objectifs annuels. Le titre s'adjuge plus de 13% depuis le début de l'année.

WPP a enregistré un chiffre d'affaires net (hors coûts refacturés) de 4,75 milliards de livres sterling au premier semestre 2026, en baisse de 4,7 % à périmètre constant. Le bénéfice d'exploitation courant a reculé plus modérément, de 2,7 %, à 398 millions de livres sterling.

La dynamique s'est toutefois nettement améliorée au deuxième trimestre. Après un recul organique de 6,7 % au premier trimestre, la baisse du chiffre d'affaires net a été ramenée à 2,8 %, une performance sensiblement supérieure aux attentes du marché et aux indications fournies précédemment par le management.

Cette amélioration est principalement attribuable au redressement de WPP Media, dont le recul organique a été limité à 2,8 %, après 8,3 % au trimestre précédent. Le groupe a bénéficié d'une reprise des dépenses de ses clients existants, d'une contribution moins négative des pertes de contrats (" net new business ") et d'effets de comparaison plus favorables. WPP Creative a également amélioré sa performance, tandis que WPP Production est repassé en croissance.

La tendance s'est également améliorée sur le plan géographique. Si l'Amérique du Nord (-4,3%) et la région EMEA (-3%) restent en territoire négatif, l'Asie-Pacifique ( 0,3%) et l'Amérique latine ( 0,9%) renouent avec la croissance. La Chine affiche notamment une progression de 15,6%, favorisée en partie par des effets de calendrier.

La marge opérationnelle courante a progressé de 20 points de base, à 8,4%, grâce aux économies réalisées sur les effectifs, les dépenses immobilières et les coûts technologiques, qui ont plus que compensé la hausse des rémunérations variables.

"Bien que les pertes de budgets historiques continuent de peser, le deuxième trimestre a enregistré une nouvelle amélioration séquentielle de la croissance organique, soulignant la dynamique que nous instaurons à travers l'ensemble de la société ", a déclaré la directrice générale Cindy Rose, arrivée à la tête du groupe en septembre dernier.

Le groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2026. Il continue de viser au second semestre un recul organique du chiffre d'affaires net compris entre 1 et 5%, une marge opérationnelle courante comprise entre 12 et 13%, ainsi qu'un flux de trésorerie opérationnel ajusté avant variation du besoin en fonds de roulement de 800 à 900 millions de livres sterling. WPP prévient néanmoins que la marge du second semestre pourrait être affectée par le calendrier des investissements destinés à soutenir la croissance et par la reconstitution des rémunérations variables.

Une publication bien accueillie par les analystes

Oddo BHF, qui maintient une recommandation "neutre" sur le titre avec un objectif de cours de 330 pence, juge que la performance du deuxième trimestre est nettement supérieure aux indications précédemment données par le management. Le bureau d'études met notamment en avant le redressement de WPP Media, l'amélioration des dépenses des clients existants et la bonne maîtrise des coûts, qui a permis au groupe d'accroître sa marge malgré le recul des revenus.

De son côté, AlphaValue estime que les résultats sont globalement conformes à ses attentes. Le cabinet souligne le net ralentissement du recul de l'activité au deuxième trimestre, la bonne résistance de la rentabilité ainsi que le maintien des objectifs annuels. Il voit dans cette décélération un signal encourageant, tout en estimant que les prochains trimestres devront confirmer le caractère durable de cette amélioration, notamment en Amérique du Nord et au sein de WPP Media.

A Paris, Publicis ( 2,12%) signe l'une des plus fortes hausses du CAC 40, dans le sillage de WPP.