Worthington Steel rachète l'entreprise allemande Kloeckner & Co pour 2,4 milliards de dollars ; les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'offre représente une prime de 28 % par rapport au cours de clôture de jeudi

*

Le principal actionnaire de Kloeckner a accepté l'offre

*

L'opération donnera naissance à un acteur majeur du secteur des centres de services sidérurgiques aux États-Unis

(Ajout de détails sur l'opération aux paragraphes 3 et 6, et de commentaires du directeur général aux paragraphes 4 et 9)

La sociétéaméricaine Worthington Steel

WS.N prévoit d'acheter la société allemande Kloeckner & Co

KCOGn.DE dans le cadre d'une transaction qui évalue la société de négoce de métaux à 2,4 milliards de dollars, alors que l'entreprise cherche à renforcer sa position en Amérique du Nord.

Kloeckner & Co, qui opère à partir d'environ 110 sites en Amérique du Nord et en Europe, propose notamment de l'acier plat au carbone, de l'acier électrique et de l'aluminium.

L'offre proposée de 11 euros par action Kloeckner & Co représente une prime de 28 % par rapport au cours de clôture de jeudi. À 9 h 22 GMT, les actions de Kloeckner avaient bondi de 28 % pour atteindre 10,98 euros par action. Les actions de Worthington ont augmenté de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

La combinaison créerait la deuxième plus grande entreprise de centres de services sidérurgiques en Amérique du Nord avec des revenus combinés de plus de 9,5 milliards de dollars, a déclaré Worthington.

"En intégrant les capacités de Kloeckner en Amérique du Nord et en Europe, nous serons plus forts ensemble, construisant une entreprise plus résistante et augmentant la valeur pour les actionnaires", a déclaré Geoff Gilmore, directeur général de Worthington.

Swoctem, le véhicule d'investissement du milliardaire allemand Friedhelm Loh et principal actionnaire de Kloeckner, a accepté d'apporter sa participation de 41,53 % à l'offre, qui sera soumise à un seuil d'acceptation minimal de 65 % de toutes les actions en circulation.

L'opération, entièrement en numéraire, sera réalisée par le biais d'une offre publique d'achat volontaire en Allemagne et devrait être finalisée au cours du second semestre de l'année, a indiqué Worthington.

Kloeckner a déclaré en décembre qu'elle était en pourparlers avec Worthington Steel au sujet d'une acquisition potentielle.

"Worthington Steel apporte des capacités complémentaires, une réputation très respectée et une équipe de direction expérimentée qui partage notre objectif d'excellence opérationnelle et de croissance stratégique", a déclaré Guido Kerkhoff, directeur général de Kloeckner & Co.