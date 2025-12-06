 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 120,00
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Worthington Steel en pourparlers pour l'achat de l'entreprise allemande Kloeckner & Co
information fournie par Reuters 06/12/2025 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine Worthington Steel WS.N est en négociations avec le négociant allemand en métaux Kloeckner & Co KCOGn.DE au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat volontaire, ont déclaré les deux sociétés samedi.

"Aucune décision d'investissement n'a été prise pour l'instant et les discussions pourraient ne pas déboucher sur une transaction", a déclaré Worthington Steel.

Kloeckner & Co a une capitalisation boursière actuelle de 605 millions d'euros (704 millions de dollars). (1 $ = 0,8590 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KLOECKNER&CO
6,0700 EUR XETRA +1,17%
WORTHINGTON
35,935 USD NYSE -1,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef du parti britannique anti-immigration Reform UK, Nigel Farage, le 18 novembre 2025 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Nigel Farage lance son parti anti-immigration Reform UK à la conquête de l'Ecosse
    information fournie par AFP 06.12.2025 18:12 

    Nigel Farage, chef du parti britannique anti-immigration Reform UK, a rassemblé des centaines de partisans samedi en Écosse, territoire traditionnellement à gauche, où il entend transposer son discours sur le "déclin" à cinq mois des élections au Parlement local. ... Lire la suite

  • Le pilote de Formule 1 néerlandais Max Verstappen (Red Bull) après avoir réalisé la pole-position lors du Grand Prix d'Abou Dhabi, dernière épreuve de la saison, sur le circuit de Yas Marina le 6 décembre 2025. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    F1: Verstappen, en pole à Abou Dhabi, accentue la pression pour le titre
    information fournie par AFP 06.12.2025 18:01 

    Max Verstappen, deuxième du championnat du monde de Formule 1, partira en pole position du Grand Prix d'Abou Dhabi, après avoir signé le meilleur temps des qualifications samedi devant ses deux derniers rivaux pour le sacre, Lando Norris et Oscar Piastri, deuxième ... Lire la suite

  • Réunion électorale à Hong Kong le 15 novembre 2025 ( AFP / Tommy WANG )
    Hong Kong se rend aux urnes après un incendie meurtrier
    information fournie par AFP 06.12.2025 17:51 

    Hong Kong se rend aux urnes dimanche pour élire ses nouveaux législateurs conformément aux règles imposées par Pékin, les efforts du gouvernement pour encourager la participation ayant été éclipsés par l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la ville depuis des ... Lire la suite

  • Des clients observent les étals du marché de Minna, capitale de l'Etat du Niger, au Nigeria, le 1er décembre 2025 ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )
    Au Nigeria, la peur des rapts distend les liens familiaux
    information fournie par AFP 06.12.2025 17:29 

    Cela fait bientôt trois mois qu'Abubakar Abdullahi n'a pas vu sa femme et ses cinq enfants, car il est trop terrifié pour retourner chez lui, craignant d'être enlevé par les bandes criminelles qui sillonnent les campagnes du centre et du nord-ouest du Nigeria. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank