Worthington Steel en pourparlers pour l'achat de l'entreprise allemande Kloeckner & Co

La société américaine Worthington Steel WS.N est en négociations avec le négociant allemand en métaux Kloeckner & Co KCOGn.DE au sujet d'une éventuelle offre publique d'achat volontaire, ont déclaré les deux sociétés samedi.

"Aucune décision d'investissement n'a été prise pour l'instant et les discussions pourraient ne pas déboucher sur une transaction", a déclaré Worthington Steel.

Kloeckner & Co a une capitalisation boursière actuelle de 605 millions d'euros (704 millions de dollars). (1 $ = 0,8590 euros)