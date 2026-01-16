 Aller au contenu principal
Worthington Steel bondit après avoir accepté de racheter Kloeckner pour 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:05

16 janvier - ** Worthington Steel WS.N en hausse de 5,2 % à 40,80 $ avant-Bourse

** Jeudi en fin de journée, Co a annoncé qu'elle achèterait son homologue allemand Kloeckner & Co KCOGn.DE dans le cadre d'une transaction de 2,4 milliards de dollars en numéraire

** Les actions de Kloeckner ont bondi de 25 % avant-Bourse après l'annonce

** L'entité combinée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 9,5 milliards de dollars, selon WS

** Kloeckner exploite plus de 100 sites en Amérique du Nord et en Europe, offrant des produits plats au carbone, de l'acier électrique et de l'aluminium

** L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026

** L'action WS a augmenté de 25 % au cours de l'année écoulée

