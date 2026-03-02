Worthington Steel a un plan B si l'offre de 2,4 milliards de dollars pour Kloeckner échoue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 7-9) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

L'entreprise américaine Worthington Steel WS.N disposerait d'un bon nombre d'autres cibles d'acquisition si l'accord de 2,4 milliards de dollars pour acheter le distributeur de métaux allemand Kloeckner & Co KCOGn.DE échouait, a déclaré à Reuters le directeur général de Worthington , Geoff Gilmore .

L'offre expire le 12 mars et Worthington doit obtenir au moins 65% des actions de Kloeckner pour conclure l'opération.

M. Gilmore s'est dit "très confiant" dans la réalisation de cet objectif, ayant déjà obtenu 53 % de l'actionnaire principal de Kloeckner, Swoctem, et d'autres offres, mais l'entreprise allemande est l'une des dix cibles étudiées par Worthington.

"Nous avons estimé que Kloeckner était l'entreprise la plus sensée, qu'elle apportait le plus de synergies et qu'elle nous permettait de nous positionner au mieux sur le plan stratégique dans la situation actuelle", a déclaré M. Gilmore.

"Mais cela ne signifie pas que les options 2, 3, 4 et 5 ne sont pas bonnes. Nous aurions donc de bonnes alternatives à poursuivre dans le cas où ce projet ne se concrétiserait pas."

LE SECTEUR NORD-AMÉRICAIN DES MÉTAUX SE CONSOLIDE

Le secteur nord-américain du négoce des métaux fait actuellement l'objet d'une consolidation substantielle, Ryerson

RYN.N ayant récemment fusionné avec Olympic Steel

ZEUS.O et Thyssenkrupp TKAG.DE cherchant à se défaire de sa division de négoce de matériaux .

Interrogé sur le fait de savoir si les activités de Thyssenkrupp, qui sont plus importantes en taille, constituaient une alternative possible à Kloeckner, M. Gilmore a déclaré: "Je pense que nous aurions de meilleures alternatives, des opportunités plus centrées sur l'Amérique du Nord et les États-Unis"

Depuis l'offre, faite en janvier, les actions de Kloeckner ont parfois été échangées au-dessus du prix de l'offre de 11 euros (12,90 $), reflétant les espoirs du marché d'une offre plus élevée. Mais M. Gilmore a déclaré qu'il n'y avait aucune chance de renégociation.

"Si nous ne parvenons pas à atteindre le seuil fixé, si nous ne parvenons pas à faire avancer l'affaire comme nous le souhaitons, les actionnaires seront tout simplement perdants. Il n'y aura pas d'opportunité, un point c'est tout."

(1 $ = 0,8524 euro)