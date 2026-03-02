 Aller au contenu principal
Worthington Steel a un plan B en cas d'échec de l'acquisition de Kloeckner
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christoph Steitz et Tom Käckenhoff

La société américaine Worthington Steel WS.N aurait un bon nombre de cibles d'acquisition à choisir si l'opération prévue de 2,4 milliards de dollars pour acheter le négociant en métaux allemand Kloeckner & Co KCOGn.DE échouait, a déclaré le directeur général du groupe à Reuters.

Les commentaires de Geoff Gilmore interviennent moins de deux semaines avant l'expiration du délai de l'offre, le 12 mars, Worthington devant obtenir au moins 65% des actions de Kloeckner pour conclure l'opération.

M. Gilmore s'est dit "très confiant" quant à la réalisation de cet objectif, ayant déjà obtenu 53 % de l'actionnaire principal de Kloeckner, Swoctem, et d'autres offres, l'entreprise allemande ayant été l'une des dix cibles étudiées par Worthington.

"Nous avons eu le sentiment que Kloeckner était la solution la plus judicieuse, qu'elle apportait le plus de synergies et qu'elle nous permettait de nous positionner au mieux sur le plan stratégique dans la situation actuelle", a déclaré M. Gilmore.

"Mais cela ne signifie pas que les options 2, 3, 4 et 5 ne sont pas de bonnes options. Nous aurions donc de bonnes alternatives à poursuivre dans une situation où cela ne se concrétiserait pas", a-t-il ajouté.

Le secteur nord-américain du négoce des métaux fait actuellement l'objet d'une consolidation substantielle, Ryerson

RYN.N ayant récemment fusionné avec Olympic Steel

ZEUS.O et Thyssenkrupp TKAG.DE cherchant à céder sa division de négoce de matériaux .

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

