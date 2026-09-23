Worthington Enterprises s'envole grâce à des résultats supérieurs aux prévisions au premier trimestre et à des perspectives prometteuses

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23 septembre - ** L'action du fabricant de produits de construction et de grande consommation Worthington Enterprises

WOR.N a progressé de 16,7 % en pré-ouverture, à 68,80 dollars, après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et la présentation de perspectives encourageantes

** WOR devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis juin 2025, si ces gains se maintiennent

** La société basée à Columbus, dans l’Ohio, a annoncé mardi en fin de journée une croissance de son chiffre d’affaires du premier trimestre fiscal de 13 % en glissement annuel, à 343,9 millions de dollars, dépassant l’estimation de LSEG qui s’élevait à 331,3 millions de dollars

** Le BPA ajusté de 82 cents a dépassé le bénéfice de 75 cents par action prévu par les analystes

** Pour l'avenir, le directeur général Joe Hayek a déclaré que la société était très encouragée par ce début d'exercice 2027 et par les opportunités identifiées dans l'ensemble de ses activités, "notamment la demande en forte croissance pour nos réservoirs ASME (American Society of Mechanical Engineers) utilisés dans les systèmes de refroidissement par liquide des centres de données".

** À la clôture de mardi, l’action WOR affichait une hausse de 14 % depuis le début de l’année, contre un gain de 9,5 % pour l’indice S&P 600 "Industrial Machinery & Supplies & Components"

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