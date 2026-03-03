Worldline : violente séquences 'portes de saloon', retombe sous 1,52E
Le titre semble bien parti pour retracer l'ex-résistance des 1,36E (du 9 au 19 février) mais on ne peut exclure un re-test du plancher historique des 1,286E du 16 février.
En cas d'enfoncement, les dernières oscillations entre 1,65 et 1,30E (depuis le 11 décembre et la mi-février) valide un nouvel objectif qui réduirait Worldline à une "penny Stock" avec un objectif de 0,95E.
Valeurs associées
|1,5225 EUR
|Euronext Paris
|-7,70%
