Worldline : violente séquences 'portes de saloon', retombe sous 1,52E
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 13:52

Worldline aligne 3 échecs consécutifs -façon porte de saloon- en 4 jours sous 1,63E (ex-résistance de la mi-décembre) et retombe sur 1,5200E (niveau actuel de la MM50).
Le titre semble bien parti pour retracer l'ex-résistance des 1,36E (du 9 au 19 février) mais on ne peut exclure un re-test du plancher historique des 1,286E du 16 février.
En cas d'enfoncement, les dernières oscillations entre 1,65 et 1,30E (depuis le 11 décembre et la mi-février) valide un nouvel objectif qui réduirait Worldline à une "penny Stock" avec un objectif de 0,95E.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,5225 EUR Euronext Paris -7,70%
