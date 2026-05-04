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Worldline tourne la page d'Electronic Data Management
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 08:18

Le groupe annonce avoir finalisé la cession de son activité Electronic Data Management à SIX.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage du groupe sur les paiements en Europe. Elle doit permettre de simplifier l'organisation et d'améliorer l'allocation des ressources, conformément au plan de transformation North Star.

Le produit de la vente contribuera à renforcer la situation financière de Worldline, tout en lui offrant davantage de flexibilité stratégique à moyen terme et en soutenant le redéploiement de ses investissements vers ses activités prioritaires.

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