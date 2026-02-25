Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:20
En parallèle, le groupe français conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter les logiciels de paiement avancés de Worldline de manière durable.
La valeur d'entreprise est estimée à environ 37 MEUR et la valeur des capitaux propres à la clôture à environ 60 MEUR. L'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe en termes de flux de trésorerie disponible est estimé neutre sur une base annuelle.
Ce projet de cession marque une étape importante dans l'exécution de la stratégie de Worldline visant à recentrer le groupe sur son coeur de métier des paiements en Europe, à simplifier ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.
La clôture de la transaction est prévue au 2e semestre 2026. Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ et Worldline India) est estimé entre 540 et 590 MEUR et devrait être perçu en 2026.
Valeurs associées
|1,4830 EUR
|Euronext Paris
|+4,22%
A lire aussi
-
L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, qui avait été largement adoptée en première lecture, mais sur laquelle subsistent des points de friction. ... Lire la suite
-
Le groupe familial Arnault a franchi le seuil de 50% du capital de la société LVMH, selon un document réglementaire publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le groupe contrôle désormais 50,01% du capital de LVMH, soit 248 millions ... Lire la suite
-
Aston Martin a annoncé mercredi qu'il allait supprimer 20% supplémentaires de ses effectifs, le constructeur automobile de luxe ayant par ailleurs annoncé un bénéfice annuel inférieur aux prévisions avec la demande faible et les pressions douanières. La deuxième ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont en légère hausse mercredi en début de séance, alors que les investisseurs examinent une nouvelle vague de résultats d'entreprises et que le moral se rétablit à mesure que les craintes liées à l'intelligence artificielle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer