Worldline se sépare de ses activités de paiement en Inde
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:20

Worldline annonce le projet de cession de ses activités de paiement en Inde à BillDesk, acteur indien de premier plan des paiements, pour une valeur des capitaux propres estimée à la clôture d'environ 60 MEUR.

En parallèle, le groupe français conclura un accord technologique et logiciel à long terme, dans le cadre duquel BillDesk continuera d'exploiter les logiciels de paiement avancés de Worldline de manière durable.

La valeur d'entreprise est estimée à environ 37 MEUR et la valeur des capitaux propres à la clôture à environ 60 MEUR. L'impact de la déconsolidation de ce périmètre sur le groupe en termes de flux de trésorerie disponible est estimé neutre sur une base annuelle.

Ce projet de cession marque une étape importante dans l'exécution de la stratégie de Worldline visant à recentrer le groupe sur son coeur de métier des paiements en Europe, à simplifier ses opérations et à optimiser l'allocation de ses ressources.

La clôture de la transaction est prévue au 2e semestre 2026. Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées (MeTS, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ et Worldline India) est estimé entre 540 et 590 MEUR et devrait être perçu en 2026.

Valeurs associées

WORLDLINE
1,4830 EUR Euronext Paris +4,22%
