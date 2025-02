Worldline : scénario catastrophe, vers un re-test des 5,90E information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:59









(CercleFinance.com) - Worldline subit un nouveau 'flash krach' de -19% vers 6,03E, le cours pulvérise le support moyen terme légèrement oblique qui gravite vers 6,40E, puis celui des 6,10/6,15E des 6 octobre au 22/11/2024 et se dirige vers un retracement du plancher historique des 5,90E du 23 septembre 2024... en espérant que la purge s'arrête là.









Valeurs associées WORLDLINE 6,16 EUR Euronext Paris -17,01%