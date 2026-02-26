 Aller au contenu principal
Worldline : retombe sous 1,37E
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 10:05

Worldline aligne 4 échecs sous la MM50 qui gravite vers 1,48E et retombe sous 1,3700E (niveau actuel de la MM20).
Le titre semble bien parti pour retracer l'ex-support des 1,313E du 8/12/2025 puis le plancher historique des 1,286E du 16 février.
En cas d'enfoncement, la dernière oscillation entre 1,65 et 1,30E valide un nouvel objectif qui réduirait Worldline à une "penny Stock" avec un objectif de 0,95E.


Valeurs associées

WORLDLINE
1,4850 EUR Euronext Paris +2,87%
2 commentaires

  • 11:14

    voilà un analyste qui a eu le nez très creux dès ce matin ! moins d'une heure après sa publication, le cours redépassait les fameux 1,48 de la MM50

