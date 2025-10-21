 Aller au contenu principal
Worldline resserre son objectif d'EBE pour 2025, CA légèrement au-dessus des attentes au T3
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:00

Worldline WLN.PA a resserré mardi sa fourchette de prévision d'EBE (excédent brut d'exploitation) pour 2025, le groupe faisant également état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Le spécialiste des moyens de paiement anticipe désormais un EBE compris entre 830 et 855 millions d'euros sur l'exercice, un objectif initialement fixé dans une fourchette de 825 à 875 millions d'euros.

En juillet, Worldline avait déclaré anticiper une baisse organique de son chiffre d'affaires en 2025 après un premier semestre lors duquel le groupe a fait face à des "défis" et avait déjà mis en garde sur son EBE annuel.

Le chiffre d'affaires du groupe atteint 1,15 milliard d'euros au troisième trimestre, en baisse de 0,8% sur un an et légèrement au-dessus des attentes des analystes qui attendaient en moyenne 1,14 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

Le chiffre d'affaires de la division services aux commerçants de Worldline atteint 862 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de 0,1%, tandis que la division services financiers affiche un recul de 4,5% de son chiffre d'affaires, à 201 millions d'euros.

Le groupe déclare par ailleurs que son flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30 et 0 millions d'euros sur l'exercice, contre un objectif "neutre" précédemment anticipé.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

WORLDLINE
2,4700 EUR Euronext Paris +1,35%
