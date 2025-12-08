La Croatie commande 18 canons Caesar à la France et va moderniser ses Rafale

Un canon Caesar sur le site de l'usine d'armement franco-allemande KNDS de Bourges, le 21 mars 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La Croatie a confirmé lundi l'achat de 18 canons automoteurs français Caesar pour renforcer son artillerie, et s'est engagée à moderniser ses douze avions de chasse Rafale avec l'aide de la France, lors d'une visite du Premier ministre croate Andrej Plenkovic à Paris.

"Nous sommes très contents des dynamiques dans la défense", a-t-il dit devant la presse après un entretien avec le président français Emmanuel Macron à l'Elysée.

Les gouvernements des deux pays ont signé un accord confirmant la commande de 18 Caesar. Le ministère croate de la Défense avait annoncé début novembre à l'AFP cet achat pour un montant de 320 millions d'euros.

L'acquisition va être réalisée "en s'appuyant sur le nouvel instrument européen Safe dédié au financement de la base industrielle et technologique de défense européenne", a souligné Emmanuel Macron. "C'est une concrétisation éloquente de ce pour quoi nous nous sommes battus ces derniers mois au niveau européen", a-t-il ajouté au sujet de l'effort de réarmement du vieux continent et de la volonté française qu'il s'appuie sur des équipements européens.

Par ailleurs, une lettre d'intention a été signée "pour engager avec notre accompagnement un travail pour moderniser" les douze Rafale du constructeur Dassault acquis par Zagreb, "au standard technologique équivalent à celui en cours au sein de notre armée de l'air et de l'espace", a dit le président français.

Les deux pays membres de l'Union européenne et de l'Otan ont enfin signé un plan d'action triennal 2026-2028 pour la "consolidation" de leur partenariat stratégique conclu en 2021, a-t-il annoncé.

Il a rappelé qu'entre 2021 et 2024, les échanges commerciaux entre les deux Etats avaient progressé de 40%, et les investissements des entreprises françaises en Croatie avaient quasiment triplé.