 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La base militaire de Creil survolée par des drones fin novembre (armée)
information fournie par AFP 08/12/2025 à 21:03

Des hélicoptères stationnés sur la base aérienne militaire de Creil le 11 juillet 2019 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des hélicoptères stationnés sur la base aérienne militaire de Creil le 11 juillet 2019 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

La base militaire de Creil (Oise), qui abrite notamment des installations de la Direction du renseignement militaire (DRM), a été survolée par plusieurs drones fin novembre, a appris l'AFP auprès de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).

Confirmant en partie une information de la revue Air et Cosmos, une porte-parole de l'AAE a indiqué à l'AFP que "la présence de plusieurs drones est avérée" dans la nuit du 26 novembre au-dessus de cette base qui abrite des notamment des installations techniques de la DRM, un des principaux services de renseignement français.

"Tout lien avec des provocations étrangères est à ce stade prématuré", a ajouté cette source.

Plusieurs potentiels survols de drones au-dessus d'infrastructures critiques ont été signalées en Europe ces dernières semaines, et certains responsables politiques ont accusé la Russie de se livrer à ces actions de guerre hybride. Des survols ont aussi été signalés au-dessus de sites militaires en France.

Le 26 novembre, face à la présence avérée des drones, les militaires chargés de la protection du site de Creil ont tiré avec des armes de calibre 12, à canon lisse et à faible portée, selon Air et Cosmos, une information confirmée par une source sécuritaire à l'AFP. L'AAE n'a pas confirmé ces tirs.

Un hélicoptère avec un équipage spécialisé dans la lutte antidrones a été ensuite dépêché sur place, mais les drones avaient disparu, selon l'AAE.

Selon Air et Cosmos, six drones ont été signalés simultanément, un chiffre qui n'a pas été confirmé.

Cette base interarmées "sensible n'a subi aucune dégradation et reste pleinement opérationnelle pour l'ensemble de ses missions", a ajouté l'AAE, précisant qu'une plainte a été déposée et qu'une enquête est en cours.

C'est le deuxième site particulièrement sensible à être survolé par des drones en quelques jours, après la base de l'Île Longue en Bretagne, qui abrite les sous-marins de la dissuasion nucléaire française, jeudi dernier, là encore sans qu'un lien puisse être établi avec la Russie.

La source sécuritaire a dit à l'AFP qu'il était trop tôt pour savoir si ces survols sont organisés ou s'il s'agit d'un phénomène de mimétisme consécutif à la publicité donnée à ces survols.

A Creil, les militaires ont eu des soupçons sur la présence de drones au-dessus de la base durant les nuits des 28 et 30 novembre mais "les conditions météo (nuit, brouillard épais, plafond bas) n’étaient pas propices à une levée de doute irréfutable", a indiqué l'AAE, soulignant la proximité de l'aéroport de Roissy et la présence d'avions de ligne.

Plusieurs sources militaires ou sécuritaires interrogées ces dernières semaines par l'AFP ont insisté sur le potentiel risque d'emballement psychologique autour des signalements de drones en Europe, soulignant l'immense difficulté d'identifier un drone dans le ciel la nuit par un témoin ne disposant pas de matériels de détection spécifique.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure s'exprime le 15 novembre 2025 à Trappes, en région parisienne, lors d'une convention du Front populaire 2027 sur l'éducation ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Budget de la Sécu: à la veille du vote, le gouvernement multiplie les mains tendues
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:28 

    A la veille d'un scrutin qui s'annonce extrêmement serré, le patron du PS Olivier Faure a appelé ses députés à voter pour le projet de budget de la Sécurité sociale, menacé de rejet par les refus de LR et d'Horizons de le soutenir. De son côté, le gouvernement ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'Agence Kampuchea Press (AKP), le 8 décembre 2025, montrant des habitants évacués après des affrontements le long de la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, dans la province d'Oddar Meanchey, au Cambodge ( AFP / Agence Kampuchea Presse (AKP) )
    Les affrontements reprennent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:23 

    La Thaïlande a mené lundi des frappes aériennes à la frontière avec le Cambodge, où un soldat thaïlandais et quatre civils cambodgiens sont morts, selon les deux camps, moins de deux mois après un cessez-le-feu chapeauté par Donald Trump. Le président américain ... Lire la suite

  • Le président du parti Horizons, Edouard Philippe, le 10 octobre 2025 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget de la Sécu: Édouard Philippe, le trouble-fête
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:07 

    L'intransigeance d’Édouard Philippe va-t-elle faire trébucher Sébastien Lecornu ? En refusant d'avaliser le Budget de la Sécurité sociale, le président d'Horizons concentre les critiques au sein du "socle commun", de plus en plus sceptique sur sa stratégie vers ... Lire la suite

  • Un canon Caesar sur le site de l'usine d'armement franco-allemande KNDS de Bourges, le 21 mars 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    La Croatie commande 18 canons Caesar à la France et va moderniser ses Rafale
    information fournie par AFP 08.12.2025 21:06 

    La Croatie a confirmé lundi l'achat de 18 canons automoteurs français Caesar pour renforcer son artillerie, et s'est engagée à moderniser ses douze avions de chasse Rafale avec l'aide de la France, lors d'une visite du Premier ministre croate Andrej Plenkovic à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank